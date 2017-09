Verdachte chauffeur dodelijk ongeval Spier vrijgelaten

Regering verzweeg in 2002 omvang hor­moon­schan­daal

13:23 De omvang van een schandaal met gevaarlijke hormonen in de varkenssector in 2002 is verzwegen door de Nederlandse overheid. Daarbij is de Europese wetgeving overtreden en zijn mogelijk grote gevaren voor de volksgezondheid genegeerd, meldt De Correspondent op basis van eigen onderzoek.