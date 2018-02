Verdachte DDoS-aanvallen Belastingdienst langer vast

Donordebat Senaat wil hoofdrol nabestaanden bij orgaandonatie vastleggen

15:52 Bij een besluit over orgaandonatie moet het laatste woord van nabestaanden wettelijk vast komen te liggen. Als er geen familieleden of vrienden zijn of zij hebben ernstige bezwaren tegen het verwijderen van organen bij een stervend persoon, dan is donatie van de baan.