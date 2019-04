Verdachte doodrijden Fleur (19) in Loosdrecht: Ik hield geen straatrace met zoon

Volgens Walter van W. was er op 16 maart 2016 geen sprake van een straatrace tussen hem en zijn zoon Casper in Loosdrecht. Dit zei hij vandaag in het gerechtshof in Leeuwarden. Van W. klapte die avond met 167 kilometer per uur op de auto van de 19-jarige Fleur Balkestein. Zij overleed aan haar verwondingen.

,,De enige reden waarom ik in hoger beroep ben gegaan, is omdat er geen race of wedstrijd is geweest", zei Van W. aan het begin van de zitting. De rechtbank in Lelystad ging daar in 2017 vanuit en veroordeelde van W. tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Zoon Casper kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Beiden gingen daartegen in hoger beroep gegaan, net als het Openbaar Ministerie.

Van W. erkende wel dat hij te hard heeft gereden en had gedronken. ,,Ik aanvaard de volledige verantwoordelijk voor het ongeluk.”

Duizelingwekkend

Dat ongeluk vond plaats in 2016. Vader en zoon reden in de avond van 16 maart met een duizelingwekkende snelheid achter elkaar aan over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Halverwege de dijk knalde Walter in volle vaart met zijn Porsche 911 in de flank van de Toyota Aygo van Fleur Balkestein. De jonge vrouw uit Hilversum kwam net uit een uitrit. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken later overleed.

Op het politiebureau bleek dat vader meer dan twee keer zo veel had gedronken dan toegestaan. Eerder verklaarde hij voor de rechter dat de barvrouw in het café waar ze vandaan kwamen, te veel gin in zijn gin-tonic had gedaan. Door al het ijs en komkommer in het glas had hij de hoeveelheid alcohol onmogelijk kunnen proeven. Na het bezoek aan het café zijn vader en zoon uit eten gegaan, waarbij nog twee ‘eenheden’ rode wijn zijn gedronken.

Transavia

Zoon Casper werd door de rechter deels verantwoordelijk bevonden voor de dood van kapster Fleur omdat hij wist dat zijn vader met te veel drank achter het stuur kroop. Hij werd wel vrijgesproken van dood door schuld.

Na de veroordeling wilde Transavia van haar piloot Casper van W. af. De rechter oordeelde echter dat Transavia Van W. niet mocht ontslaan op basis van een auto-ongeluk. Op het moment van het ongeluk werkte Casper nog bij Ryanair. Dus Transavia had kunnen weten dat hij bij een dodelijk ongeluk betrokken was geweest. Maar volgens Transavia had hij gelogen over zijn rol bij het ongeluk, toen hij naar Transavia overstapte.