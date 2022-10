Verdachte fatale vechtpartij Mallorca moet terug de cel in

Dertig jaar na Bijlmer­vlieg­ramp: ‘Gevoel is nog steeds dat Bijlmer toen in de steek is gelaten’

Herdenken slijt met het verstrijken van de tijd, maar de belangstelling voor de vliegramp die de Bijlmer in het hart trof, lijkt dertig jaar na dato groter dan ooit. Hoe komt dat? ,,Het gevoel is nog steeds dat de Bijlmer toen in de steek is gelaten.’’

10:23