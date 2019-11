Verdachte jongens (15) weer thuis na beschieten treinen, schade geschat op tienduizenden euro's

Gisteravond werden twee treinen in de buurt van Breda beschoten. Later op de avond werden de twee jongens in Dorst aangehouden. Zij hadden een balletjespistool en een gasdrukpistool met stalen kogels bij zich. Volgens de politie zijn de treinen in totaal zes keer geraakt. Van een trein raakten vijf ruiten beschadigd, van de andere trein ging één ruit kapot.



De ruiten en de stalen platen van de geraakte treinstellen moeten worden vervangen. Daarnaast zijn de treinstellen tijdelijk niet beschikbaar. Ook zorgt het herstel voor vertraging bij andere treinen die onderhouden moeten worden. ,,Zo ontstaat een ketenreactie”, aldus een woordvoerster. De conducteur en de NS hebben aangifte gegaan.



Na een overnachting in het cellencomplex werden de twee vijftienjarigen vandaag verhoord door de politie. Later op de dag werd besloten dat de twee weer naar huis mochten.

Quote Het is niet alleen schade rond wat kapot is gegaan. Maar ook voor treinen die hierdoor uitvielen en extra personeel dat we moesten inzetten Léonie Bosselaar, NS

Tienduizenden euro's

,,Je moet denken aan een schadebedrag dat loopt in de tienduizenden euro's”, zegt NS-woordvoerster Léonie Bosselaar. ,,Het is niet alleen schade rond wat kapot is gegaan. Maar ook voor treinen die hierdoor uitvielen en extra personeel dat we moesten inzetten”, vervolgt ze. ,,Een exact bedrag kan ik niet geven, want dat weet ik niet.”

De NS wacht nu eerst het onderzoek van de politie af. ,,Wij hebben aangifte gedaan, we zijn de benadeelden in dit verhaal. Hierin zullen we meegaan in het proces van justitie.”

De beschoten treinen staan nu op een rangeerterrein. Ze zijn daar allebei naartoe gebracht zodat forensische opsporing van de politie onderzoek kan doen. Zodra dat onderzoek is afgerond, zal NS de treinen gaan repareren.

Van Boxtel

NS-topman Roger van Boxtel reageerde vandaag tegenover deze site woedend op de beschietingen. ,,Toen ik dat hoorde, dacht ik: ik geloof dat we met elkaar in het verkeerde land zijn beland", vertelde hij. ,,Er zit een zekere naïviteit in dit gedrag. Maar stel dat machinist wordt geraakt, stel dat er reizigers worden geraakt? Reizen met de trein is de veiligste manier van reizen op lopen na. Dat beeld wil ik ook graag hoog houden.