Verdachte Jos de G. wil niet gefilmd worden in beroepszaak Van den Hurk

Nicole van den Hurk uit Eindhoven verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. In 2014 arresteerde de politie De G.



Een dna-match wees de man als vermoedelijke dader in de zaak-Van den Hurk aan. De G. heeft altijd ontkend. Ook vandaag aan het begin van de behandeling van zijn zaak zegt De G.: ,,Ik ben onschuldig.''



In 2016 eiste het Openbaar Ministerie (OM) veertien jaar cel tegen De G. De rechtbank vond het bewijs voor een veroordeling voor doodslag onvoldoende. Alleen de verkrachting stond wat de rechter betreft vast. De G. kreeg daarvoor vijf jaar cel.



De rechter wil nu weten waarom De G. tegen die uitspraak in beroep is gegaan. ,,Omdat ik er niets mee te maken hebben'', antwoordt de man, met het hoofd schuin en de armen over elkaar.