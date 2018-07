Verdachte misbruik smokkelde kinderporno via toilettas cel binnen

Zes Nederlan­ders aangehou­den in groot onderzoek naar D­DoS-aanvallen

16:28 Het Cybercrimeteam Noord-Nederland heeft naar aanleiding van het Nederlandse opsporingsonderzoek 'Operation Power Off' zes aanhoudingen verricht in Noord-Nederland. Deze aanhoudingen komen nadat de Nederlandse politie op 24 april de grootste cybercriminele website Webstresser.org had opgerold.