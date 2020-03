Verdachte moord advocaat Derk Wiersum heeft nieuwe advocaat

B. wordt met twee anderen verdacht van de moord op Wiersum. Onder hen Anouar T., de neef van de eind vorig jaar in Dubai opgepakte Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Taekema wil niet toelichten wat de reden is dat hij de verdediging heeft overgenomen, maar wil slechts kwijt dat het een verzoek ‘van persoonlijke aard’ betrof. Dit weekend werd bij het kantoor van Van der Goot een steen door de ruit gegooid. Van der Goot zegt tegen de Leeuwarder Courant dat dit niets te maken heeft met het feit dat hij niet meer de advocaat van B. is. Begin maart nam Taekema de zaak al over.

Naast deze Anouar T. en Giërmo B. werd eind januari de 31-jarige Rotterdammer Moreno B. aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Het OM heeft nog niet aangegeven wat zijn rol precies is geweest. Woensdag is er een nieuwe inleidende zitting gepland in de rechtbank in Amsterdam over de moord op de advocaat. Zijn advocaat Job Knoester zegt dan te zullen pleiten om het voorarrest van Moreno B. te schorsen. ,,Hij ontkent iedere betrokkenheid. Hij wil op vrije voeten komen,” is het enige dat Knoester op dit moment kwijt wil. Ook de andere verdachten hebben bij eerdere zittingen alle betrokkenheid bij de schokkende moord ontkent.

Taghi als opdrachtgever