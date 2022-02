‘Verdachte ontucht met minderjarigen nog actief bij stichting Kanjer Wens’

Peter V., die wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens, is nog steeds actief voor Kanjer Wens Nederland in Almere. Dat bevestigen meerdere bronnen die nauw betrokken zijn of waren bij de stichting aan Omroep Flevoland . Kanjer Wens richt zich op het vervullen van wensen van zieke kinderen.

Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 54-jarige verdachte op papier niet meer de directeur van de stichting is. Maar volgens de bronnen is V. nog dagelijks aanwezig op het kantoor in Almere Buiten. Hij zou zich nog steeds voordoen als baas van de stichting, in een leaseauto rijden en beslissingen nemen.

Nadat V. vorig jaar juni werd aangehouden in een onderzoek naar ontucht van twee minderjarige jongens, besloot de raad van toezicht om de directeur te schorsen en te ontslaan. De raad van toezicht stelde daarop een nieuwe directeur aan, maar V. werd ‘op handen gedragen’, zeggen bronnen tegen de regionale omroep, en kon nog steeds actief blijven voor de stichting. Dat zou de reden zijn geweest dat zes leden van de raad van toezicht in oktober vorig jaar tegelijkertijd opstapten.

Geschonden

De ontucht zou hebben plaatsgehad in januari 2020 tijdens het werk van de verdachte voor Kanjer Wens. Hij werkte volgens het OM toch met kinderen tegen de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating in. Eergisteren verzocht het OM de rechtbank om de schorsing op te heffen, aangezien de man de voorwaarden had geschonden. De rechter-commissaris besloot opnieuw om de man niet langer vast te houden. Hij is nu op vrije voeten, maar is wel nog steeds verdachte.

Kanjer Wens Nederland vervult wensen van ernstig of chronisch zieke kinderen en hun familie. Daarvoor wordt geld ingezameld. De stichting houdt het vooralsnog bij een verklaring dat alle activiteiten van Kanjer Wens Nederland zijn gestaakt. Het bestuur en de raad van toezicht schrijven ook dat de stichting meteen na de bekendwording van het onderzoek maatregelen heeft getroffen, in overleg met de officiële instanties. De wensgezinnen worden deze week geïnformeerd over het stoppen van alle activiteiten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: