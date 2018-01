Verdachte ontvoering peuter Insiya wilde ontsnappen

Spruitjesteler rijdt dronkaard met heftruck schuur uit: Hij sliep gewoon door!

16 januari Een dronken Hongaar dacht gisteren een lekker slaapplekje te hebben gevonden in de schuur van spruitjesteler André Noordhoek uit Bleiswijk. Misschien had de ongenode gast niet op een pallet moeten gaan liggen, want het was voor de teler vervolgens een koud kunstje om hem met zijn heftruck naar buiten te rijden. ,,Heel voorzichtig hoor.''