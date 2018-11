Verdachte opgepakt na schietpartij bij school in Amsterdam

De politie bevestigt dat er vanmiddag na 14.30 uur een schietincident is geweest op de Nobelweg in Amsterdam-Oost, waar ook de middelbare school is gevestigd. Het plein is afgezet met linten en er waren veel agenten aanwezig.



Na de schietpartij werd een persoon aangehouden door de politie. Hij was in het bezet van een vuurwapen. De politie zegt dat er een ruzie voorafging aan het schietincident. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Naast de verdachte persoon met een vuurwapen, heeft de politie nog drie anderen aangehouden. Zij wilden zich niet identificeren.



De school wilde het incident bevestigen noch ontkennen. Op de vraag of er geschoten was bij het gebouw antwoordde de receptioniste: ,,Dat zou zomaar kunnen.”