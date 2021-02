Verdachte relschopper raakt dure spullen kwijt: ‘Je moet het stoere imago doorbreken’

Reacties op de vaccinatie­cij­fers: 'Plaatsver­van­gen­de schaamte is op zijn plaats’

2 februari Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 2 februari in de krant verschenen over onder meer de vaccinatiecijfers en de column van Linda Akkermans.