Verdachte schietpartij Zwijndrecht blijft langer in de cel

Familie slachtof­fers schietpar­tij Zwijn­drecht: ‘Anneke kampt waarschijn­lijk rest van leven met de gevolgen’

Moordverdachte Minh Nghia V. (49), die zaterdagmiddag is aangehouden op de Kethelbrug in Schiedam, wordt dinsdag of woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De familie van de slachtoffers van de schietpartij in Zwijndrecht is ondertussen ontzettend opgelucht. Al is het verdriet nog volop aanwezig: ,,Anneke zal waarschijnlijk de rest van haar leven met de gevolgen kampen.”