Verdachte Spa-schietpartij verzet zich tegen uitlevering

De man heeft eerder tegen het Openbaar Ministerie verklaard dat zijn broer Yvo heeft geschoten. Die geldt als hoofdverdachte en zit momenteel vast in België.



Dat bleek vandaag tijdens een zitting voor de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam. Cyril T., getrouwd en vader van twee kinderen, verscheen daar om zijn gevraagde uitlevering aan te vechten.



De Limburger reed in de nacht van 25 op 26 augustus samen met twee andere verdachten in een taxi in Spa. Kort daarvoor waren zij geweigerd bij een café. ,,Een akkefietje", aldus T. ter zitting. De politie zou het drietal kort daarna hardhandig uit de taxi hebben getrokken.