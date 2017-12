Verdachte Thialf-schietzaak mag uit de cel voor behandeling blaaskanker

Van der W. wordt de komende tijd onder elektronisch toezicht gesteld. Daarnaast heeft hij een contactverbod en een locatieverbod voor heel Friesland gekregen en moet hij zijn paspoort inleveren. De verdachte was lange tijd onvindbaar. Hij werd in juli opgepakt in de buurt van Barcelona.

Van der W. zal ook moeten meewerken aan een reconstructie van het schietincident, dat plaatsvond tijdens het EK schaatsen allround en sprint. Jonker, directeur van ingenieursbureau Clafis, liep een wond op in zijn hand en vluchtte in zijn auto. Volgens Van der W. was het Jonker die een wapen op hem richtte en is dit in een worsteling afgegaan. In Jonkers auto zijn geen sporen van een beschieting aangetroffen en het wapen werd nooit teruggevonden. Een reconstructie moet uitwijzen wat er is gebeurd, zo bepaalde de rechter vorige week bij een regiezitting.