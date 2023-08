Verdachte van gruwelijke foltering Nederlander opgepakt in Hongarije

De Hongaarse politie heeft een 24-jarige man opgepakt die in een pakhuis in Antwerpen betrokken zou zijn geweest bij het afhakken van een of meerdere vingers van de ontvoerde Nederlander Henry W. Die verdween eind februari in Eindhoven en werd later zwaargewond aangetroffen in België. In zijn voorhoofd was toen het woord ‘dief’ gekerfd.

De politie trof de 24-jarige man, een Rwandees, aan in een appartement in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij gaf zich bij het zien van de zwaarbewapende agenten meteen over.

De man is al de vierde verdachte in de zaak. Zij zouden allen betrokken zijn geweest bij de ontvoering en marteling van Henry W. Op woensdagavond 22 februari van dit jaar wordt W., afkomstig uit de buurt van Nijmegen, op een parallelweg vlak bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven in een wagen getrokken. Zijn ontvoerders houden hem medeverantwoordelijk voor de diefstal van een partij drugs.

Die geschiedenis kent de politie die woensdag nog niet. Ze vindt in de late avonduren alleen een grijze bestelbus langs de Aalsterweg. Tot diep in de nacht verrichten forensisch rechercheurs sporenonderzoek met een speurhond bij het busje en in het naastgelegen bosperceel.

Besproeid met giftige vloeistof

De volgende dag wordt net over de grens bij Lage Mierde, in het Belgische Poppel, een zwaargewonde Nederlander (37) aangetroffen op straat. Het is W. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar is zeer zwaar toegetakeld. Hij mist één of meerdere vingers.

Langzaam wordt meer bekend over de zaak. W. werd direct na de ontvoering in Eindhoven in de wagen al mishandeld en later, in een pakhuis in Antwerpen, besproeid met een giftige vloeistof. Met een mes of ander scherp voorwerp werden verwondingen toegebracht en een of meerdere vingers afgesneden.

Bolle Jos

In het voorhoofd van slachtoffer W. was in hoofdletters het woord ‘dief’ gekerfd, meldde De Telegraaf eerder al. Dat zou te maken hebben met de diefstal van 15 kilo cocaïne van een groep Marokkanen tijdens een gehaaide ripdeal. Toen de bende erachter kwam wie achter de diefstal zat, deden zij zich voor als geïnteresseerde kopers en lokten zij W. in Eindhoven in de val.

De gestolen drugs zouden gemerkt geweest zijn met het stempel ‘K.O.T.S.’, wat staat voor ‘Kings of the Street’. Dat stempel wordt binnen het drugsmilieu toegeschreven aan de gezochte Nederlandse drugsbaron Bolle Jos.

De gestolen drugs zouden gemerkt geweest zijn met het stempel 'K.O.T.S.', dat wordt gelinkt aan drugsbaron Bolle Jos.

Afgrijselijke beelden op telefoon

Tijdens het onderzoek naar de ontvoering vond de Belgische recherche een video-opname van de marteling op een mobiele telefoon die op de plaats delict was achtergelaten. De afgrijselijke beelden die de agenten zagen, ondersteunden de beweringen van het slachtoffer. Diezelfde mobiele telefoon bracht de politie op het spoor van de daders.

Volgens de Gazet van Antwerpen pakte de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen de afgelopen weken en maanden al drie verdachten op: A.J. (23) uit Lommel, Donchamarro F. (23) uit Hasselt en een 20-jarige Nederlander uit Mol. De politie voerde in Mol ook een huiszoeking uit bij een vierde verdachte, M.D. (24), maar hij kon niet worden aangetroffen. Dat zou de man zijn die 4 augustus in Boedapest is opgepakt.

Gezien zijn criminele levens­stijl vormde de verdachte een directe bedreiging voor onze bevolking politie in Hongarije

Aan het begin van de zomer vroegen de Antwerpse federale recherche, het Belgische Fast-team (team dat voortvluchtigen opspoort) en Europol aan de Hongaarse politie om op zoek te gaan naar de 24-jarige verdachte met de Rwandese nationaliteit. Volgens Hongaarse media was hij betrokken bij de martelingen.

Omdat de Antwerpse politie informatie had dat de 24-jarige dader in Hongarije beschikt over een uitgebreid netwerk, vermoedde ze dat hij naar dat land was gevlucht.

Maximaal dertig jaar celstraf

‘Gezien zijn criminele levensstijl vormde de verdachte een directe bedreiging voor onze bevolking’, meldt de Hongaarse politie in een persbericht over de arrestatie. Nadat de politie enkele locaties kon achterhalen waar de verdachte zich mogelijk bevond, volgde op 4 augustus een operatie om hem te arresteren. De verdachte hield zich schuil in een appartement in de hoofdstad Boedapest dat hij als vaste verblijfplaats leek te hebben.

De man is overgebracht naar de gevangenis. Hij wordt normaal gezien binnenkort uitgeleverd aan België en zou daar maximaal dertig jaar celstraf riskeren voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, poging tot moord en foltering.

De 24-jarige verdachte tijdens zijn arrestatie in een appartement in Boedapest.