Verdachte van insulinemoord wilde meer slachtoffers maken

De families van de slachtoffers zijn daar door het OM inmiddels over ingelicht. De verdachte werkte op afroepbasis in verschillende zorginstellingen in de regio.De 21-jarige Rotterdammer werd 17 november gearresteerd nadat eerder die maand door de directie van verpleeghuis ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek alarm was geslagen over verdachte omstandigheden rond de onwel wording van één van de patiënten. De vrouw bleek zonder dat er een medische noodzaak voor bestond insuline toegediend had gekregen. De vrouw overleefde de aanslag op haar leven.