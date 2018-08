Verdachte van misbruik minderjarige meisjes op vrije voeten om voor zieke vrouw te zorgen

Moeder en OM in beroep tegen uitspraak mishandeld campingjon­ge­tje

20:58 Zowel moeder Jessica T. als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van het mishandelde en verwaarloosde jongetje dat vorig jaar op een camping in Winterswijk werd gevonden. Het OM vindt de straf te laag, de advocaat van de moeder wil het besluit vooralsnog niet toelichten.