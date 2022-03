Verdachte van ‘Tindermoord’ Leeuwarden overgeleverd aan Nederland

Het Openbaar Ministerie in Oldenburg bevestigt tegenover deze site dat een 27-jarige Nederlander wordt overgedragen die verdacht wordt van een dodelijk misdrijf in Leeuwarden. Het tijdstip van de overlevering is haar niet bekend. ,,De overdracht staat voor vandaag gepland maar de uitvoering berust bij de politie’’, zegt officier van justitie Carolin Castagna.

Thomas R. (27) uit het Groningse Leek vluchtte na het drama in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 maart de grens over, maar werd omstreeks 05.00 uur aangehouden in de buurt van Leer nadat de Duitse politie een door hem bestuurde auto op het spoor was gekomen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident met dodelijke afloop in de uren daarvoor. Zijn zwaar aangeslagen ouders schakelden meteen de politie in nadat ze kort na het incident door hun zoon waren gebeld.

Om 03.36 uur die nacht kreeg de politie in Leeuwarden een melding van een brand in een huis aan de Tweebaksmarkt. Het bleek om een kleine brand te gaan, die de brandweer snel kon blussen. In de woning vonden agenten een overleden vrouw en een zwaargewonde huisgenoot (30).

Later meldde een 25-jarige medebewoner, die eveneens gewond was geraakt, zich bij een ambulance. Het dodelijke slachtoffer bleek de 21-jarige Mieke Oort te zijn, een Amerikaanse studente met Nederlandse voorouders uit Winchester (Massachusetts). Ze studeerde sinds 2020 aan NHL Stenden Hogeschool in de Friese hoofdstad.

Tracker op fiets

De vermeende dader en zijn latere slachtoffer hadden elkaar leren kennen via dating-app Tinder. Daarna ontmoetten ze elkaar in het echt. R. ontpopte zich vervolgens tot stalker en installeerde zelfs stiekem een tracker op haar fiets, zodat hij altijd kon zien waar Mieke was. Ze vertelde er niet veel over, ook niet aan vriendinnen. ,,En op wat ze wel zei, heb ik niet goed gelet. Daar moet ik nu voor altijd mee leven”, zei haar vader Michael tegen deze site. Hij wordt in Nederland bijgestaan door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra.

De verdachte zou uit jaloezie hebben gehandeld omdat Mieke vaker afsprak met een vriend. ,,Ze wilde niet met hem verder”, vertelde die vriend aan de Leeuwarder Courant en Hart van Nederland. ,,Omdat hij dat niet kon verkroppen, heeft hij haar eerst een tijdje gestalkt. En uit jaloezie heeft hij nu dit gedaan.”

