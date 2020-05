Verdachte vernieling Joods restaurant blijft langer vast, had locatieverbod

De 31-jarige man van Syrische afkomst die afgelopen vrijdag werd aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid blijft langer vastzitten. Saleh A. had het in 2017 ook al op de horecazaak gemunt en werd daar in 2018 voor veroordeeld.

De rechter-commissaris stelde de verdachte vandaag voor veertien dagen in bewaring. Dit omdat de rechtsorde volgens hem “ernstig is geschokt” door de feiten. Er moet volgens hem rekening mee worden gehouden dat de dertiger opnieuw iets soortgelijks zal doen. Wat zijn motieven en beweegredenen zijn , wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzocht. De woning van de man is doorzocht en de recherche onderzoekt camerabeelden.

Saleh A. werd in juli 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken voor het vernielen van meerdere ruiten en diefstal van een vlag uit hetzelfde restaurant. De man hoefde niet de cel in omdat hij al 52 dagen in voorarrest had gezeten. De rechter legde hem tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken op. A., die verminderd toerekeningsvatbaar werd verklaard, kreeg tevens een meld- en behandelplicht en moest worden opgenomen in een instelling voor begeleid wonen.

De rechter legde hem ook een locatieverbod voor de duur van twee jaar op voor de horecazaken van HaCarmel aan de Amstelveenseweg en de Kastelenstraat in Buitenveldert. Hij moest tevens de schade aan het restaurant vergoeden.

Israëlisch-Palestijnse conflict

A. verklaarde destijds heel bezorgd te zijn geweest over de ontwikkelingen in zijn land. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij “een preoccupatie met het Israëlische en Palestijnse conflict” en “is het mogelijk dat hij opnieuw in actie komt.” Bewijzen voor terreur werden niet gevonden, ook niet bij de huiszoeking.