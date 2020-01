Verdachte vrouw (40) in verdwijningszaak Belgische loodgieter aan Nederland overgeleverd

Van der Heyden kreeg een relatie met de Nederlandse Wanda van R., nu één van de hoofdverdachten in de zaak. Op de avond van 2 juni kreeg hij waarschijnlijk een berichtje van haar. ,,Ik moet nog even wat gaan werken”, excuseerde hij zich bij zijn vrouw. ,,Een noodgeval.” De politie gaat uit van meerdere scenario’s rondom de verdwijning. Mogelijk had hij 2 juni betaalde seks met Van R. en is daarna vastgehouden. Zeker is dat de bus van Van der Heyden een dag later de Nederlandse grens passeerde. Wellicht leefde de man toen nog. Het lijkt erop dat ze naar Steenbergen zijn gereden.

Nog steeds niet gevonden

Sinds zondag 2 juni is niets meer vernomen van Johan van der Heyden uit Lint in België. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd en is zijn lichaam nog altijd niet aangetroffen.



Vermoedelijk is hij op een woonwagenkamp in Steenbergen omgebracht. Van R. zat in verband met het onderzoek al in voorarrest in België. Zij is in beperkingen geplaatst. Mede in verband hiermee worden over de aard van de verdenkingen en haar rol geen verdere mededelingen gedaan door de politie.