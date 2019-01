Verdachte zedenzaak 13-jarig meisje uit Groningen pleegt zelfmoord

Een van de mannen die vorige week terechtstond in een ernstige zedenzaak in Winschoten heeft zelfmoord gepleegd. Dit heeft de rechtbank bevestigd, meldt Dagblad van het Noorden .

Vorige week stonden zeven mannen terecht die worden verdacht van seksueel misbruik van een 13-jarig meisje. Dit gebeurde onder regie van de oom van het meisje, de 46-jarige Michel M. uit Winschoten. De man die zelfmoord pleegde, was een vage kennis van M.

Tegen de man was achttien maanden celstraf geëist. Hij ontkende tijdens de zitting dat hij zich schuldig had gemaakt aan het misbruik. Hij zou door M. valselijk zijn beschuldigd. Nu de verdachte dood is, wordt de strafvervolging per direct stilgelegd.

Zeer grove wijze

Van de acht verdachten ontkenden er twee het misbruik ten stelligste. Vijf anderen gaven wel toe seks met haar te hebben gehad. Een zaak werd uitgesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen de zeven mannen celstraffen, oplopend tot 3,5 jaar cel. De oom is vorig jaar al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs.

Het kind zou tussen 2015 en 2017 door meerdere mannen zeker tweehonderd keer zijn misbruikt, vaak op zeer grove wijze. Zo bond één van de mannen het kind vast in een bos bij Beerta en verkrachtte haar. Het meisje was dertien jaar toen het begon. De verdachten reageerden op sekssites waarin het meisje werd aangeboden alsof zij 18 of 19 jaar was. Ze beweerden dat ze niet wisten dat het meisje zo jong was of dat ze het zelf wilde.

Het slachtoffer wil van de mannen schadevergoedingen van 5.000 tot 35.000 euro. De rechter doet 1 maart uitspraak.