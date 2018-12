Verdachten aanslag Panorama blijven in cel

De maan geeft binnenkort ‘een van zijn mooiste shows’

13:02 Sterrenkundigen en liefhebbers van natuurfenomenen wrijven zich in de handen. Op maandagochtend 21 januari 2019 vindt er volgens NASA ‘een van de mooiste shows’ in de ruimte plaats. Dan is is een zeldzame ‘super-bloed-wolfmaan’ te zien. Een wat?