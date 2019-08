Verdachten drugsboot Moerdijk voor eerste keer voor de rechter

LiveWelke netwerken zaten er achter het grote drijvende drugslab dat op 10 mei in de haven van Moerdijk werd ontdekt? Justitie is bevreesd dat er connecties zijn tussen criminelen in ons land en een van de beruchte Mexicaanse drugskartels. Drie van de vier mannen die op het schip zijn aangehouden en donderdag voor de rechtbank in Breda moeten verschijnen, zijn Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar oud. De vierde verdachte, de vermoedelijke schipper, is een 66-jarige inwoner van Breda. Verslaggever Johan van Uffelen tweet live mee vanuit de rechtbank.

Naar verluidt voer de Bredanaar, Cor B., het binnenvaartschip Arsianco in november 2018 vanuit Amsterdam naar de haven van Moerdijk. Daar was hij geen onbekende. B. noemt zichzelf reder. Hij kocht vaker oude vrachtschepen op, meestal van Duitse makelij, om ze op te knappen en door anderen te laten bevaren. Misschien dat vandaag, hoewel het slechts een eerste voorbereidende, pro forma-zitting is, een tipje van de sluier wordt opgelicht over zijn mogelijke betrokkenheid bij het drugslab. Althans de verdenkingen tegen hem.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Rond de drugsboot in Moerdijk ligt een scherm in het water. Dit moet voorkomen dat chemicaliën zich verder verspreiden. © Majda Ouhajji

De kopzorgen van het Openbaar Ministerie zijn niet zo vreemd. Er zijn al langer aanwijzingen dat niets ontziende drugsfamilies uit Mexico hun tentakels uitslaan richting Europa. Ze zijn experts in de productie van het uiterst verslavende crystal meth (methamfetamine), bekend uit de Amerikaanse misdaadserie ‘Breaking Bad’.

Boobytrap

Eén van de Mexicaanse verdachten zou lid zijn van zo’n berucht kartel. Het drijvende laboratorium was ook uiterst professioneel ingericht. Inclusief vermoedelijk een op afstand te activeren ‘waterboobytrap’ om het schip te laten zinken bij gevaar voor ontdekking en zo sporen te wissen. Tijdens de ontmanteling begon het binnenvaartschip plotseling water te maken. De politie wist letterlijk op de valreep te voorkomen dat het drijvende lab naar de bodem van de haven zou verdwijnen. Het verhaal doet de ronde dat de pomp in werking is gezet door een onbekende vanuit een auto met een Duits kenteken.

Of de vier verdachten donderdag in persoon verschijnen, is nog niet bekend. Er is alles aan gedaan om uitwisseling van informatie tussen hen te voorkomen. Ze zitten tot op heden in beperking. Overigens zou nog een vijfde direct betrokkene tijdens de inval op een mountainbike vanaf de kade zijn gevlucht.

Weggesleept

Het 85 meter lange binnenvaartschip, in Duisburg geregistreerd onder de naam Arsianco, is weggesleept en in beslag genomen. Wie de eigenaar is, is tot op heden niet bekendgemaakt. Er werd ruim driehonderd liter methamfetamine-olie gevonden en een grote container vol met zo’n 10.000 liter drugsafval en chemicaliën.

Live twitter: