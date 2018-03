Verdachten kei-ongeluk bekennen: 'Kattenkwaad liep zwaar uit de hand'

Broer van Cor van Hout: Zussen Holleeder liegen over de erfenis

7:00 Hij was de schaduw van Cor van Hout. Met een wapen op zak beschermde hij hem altijd, behalve op die fatale dag in 2003. In een interview met EenVandaag praat broer Ad van Hout vanavond over het losgeld van de ontvoering van Heineken, de moord op Cor en de erfenis waar de zussen Holleeder volgens hem over jokken.