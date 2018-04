Verdachten liquidatie broer kroongetuige langer vast

De 41-jarige Reduan B. werd op 29 maart in zijn bedrijfspand neergeschoten. Hij overleed ter plekke. Een week daarvoor was bekend geworden dat zijn broer Nabil optreedt als kroongetuige in de juridische strijd tegen de zogenoemde Mocro-oorlog, criminelen die in verband worden gebracht met tal van liquidaties in de onderwereld.