Verdachten opgepakt voor bosvillamoord Lieshout, duo ook in verband gebracht met dode Amsterdammer

Van der Willigen, die in het verleden een topfunctie had bij textielconcert Gamma Holding, werd door zijn zoons gevonden in zijn bosvilla aan de Eksterlaan in Lieshout. Onderzoek van de politie wees uit dat de 70-jarige alleenstaande man door een misdrijf om het leven was gebracht. Hij lag bovendien al geruime tijd in de woning.