Verdachten schietpartij Spa uitgeleverd

Deskundi­gen: ING laat klant in de kou staan en slachtof­fert verkeerde topman

18:00 ING gaat totaal verkeerd om met de ontstane ophef over de schikking die de bank trof over witwaspraktijken, vinden deskundigen. Zo gaat de bank met een 'cynische houding' voorbij aan zijn klanten en wordt er geen echte verantwoordelijkheid afgelegd. ,,Nu wordt in blinde paniek een bestuurder ontslagen omdat er veel kritiek op de bank komt.''