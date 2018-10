Verdachten van beramen aanslag in Nederland blijven voorlopig vast

De zeven werden vorige week bij een grote politieactie gearresteerd in Arnhem en Weert. Het zijn mannen van tussen de 18 en 34 jaar, ze wonen in Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen. Het Openbaar Ministerie stelt dat ze vergevorderde plannen hadden voor een aanslag bij een evenement in Nederland. Ze zouden onder meer op zoek zijn geweest naar automatische wapens en hadden bomvesten willen maken.