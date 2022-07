Verdachten van ‘jonassen’ Hakim: de één zegt dat-ie geen rol speelt, de ander ‘ziet leven niet meer zitten’

De een zegt dat hij ‘geen rol speelt bij het incident’ en de ander ‘zit er zó doorheen dat-ie het niet meer ziet zitten’. De twee Zeeuwse verdachten van het in het water gooien van Hakim Mutyaba (die daarbij verdronk) verklaren verschillend over hun rol bij het fatale incident van 17 juli in Gent. De raadkamer in Amsterdam behandelt deze week hun overlevering naar België.

In de vroege ochtend van zondag 17 juli werd Hakim (53) aan de Lousbergkaai in Gent over de omheining van een brug in het water gegooid. De man kon niet zwemmen en verdronk. De verdachten - die als het goed is op camera's staan - gingen ervandoor toen ze zagen dat Hakim niet meer boven kwam. Het incident gebeurde na een avond stappen op de Gentse feesten. De verdachten en het slachtoffer hebben elkaar daar waarschijnlijk leren kennen.

De twee verdachten van 23 en 25 jaar uit Goes werden de dagen daarna snel opgepakt in Nederland. De 25-jarige meldde zichzelf, de 23-jarige werd een dag later gearresteerd.

Quote Ik moest mijn cliënt zelfs uitleggen wat jonassen is Advocaat Schönfeld

De 25-jarige verzet zich niet tegen zijn overlevering naar België. Volgens zijn advocaat ‘is het allemaal anders gegaan dan in de media is beschreven’. In diverse kranten stond het verhaal dat Hakim, die oorspronkelijk uit Oeganda komt maar al jaren in België woonde, ‘jonassend’ (aan armen en benen dus) in het water werd gegooid.

,,Laat ik het zo zeggen: ik heb hem zelfs moeten uitleggen wat jonassen is. Mijn cliënt zegt dat hij geen rol speelt bij het incident, daar wil ik het voor nu bij laten”, aldus advocaat Schönfeld. Dat het incident op camera's zou staan, zegt de advocaat weinig. ,,Heeft u de beelden gezien, ik heb ze niet gezien. Dit is wat mijn cliënt zegt.”

De 25-jarige verzet zich niet tegen overlevering omdat hij ‘gezien de ernst van de gebeurtenissen’ niet denkt dat zijn voorlopige hechtenis in Nederland snel zal worden geschorst, als hij zich in een wekenlange procedure gaat verzetten tegen overlevering. Dus kan hij maar beter naar België om daar de procedure op gang te laten komen.

‘Tot rust komen’

De 23-jarige verdachte verzet zich wel tegen overlevering. Volgens de advocaat die hem in die procedure bijstaat vooral ‘om tot rust te komen’. ,,Dat is beter dan in België in een of andere aftandse cel te gaan zitten,” aldus advocaat Woltring. ,,Hij is zich echt rot geschrokken, zit er helemaal doorheen, zo erg dat-ie het leven echt niet meer zag zitten.”

Uit zijn woorden blijkt dat zijn cliënt zich wél een rol toedicht bij het fatale incident. ,,Er was geen ruzie ofzo, integendeel. Ze waren wat aan het dollen en lachen en er was gedronken.” Volgens Woltring lijkt het hele incident op een totaal uit de hand gelopen grap. ,,Volgens mij probeerde het slachtoffer eerst mijn cliënt of de andere verdachte in het water te duwen en werd hij daarna zelf in het water gegooid. Met helaas vreselijke gevolgen. En waarom ze dan zijn gevlucht? Tja...”

De raadkamer behandelt vandaag de overlevering van de 25-jarige verdachte. Niet duidelijk is nog wanneer hij dan precies wordt overgeleverd. De overlevering van 23-jarige kan nog wel even duren. Daar moet de rechtbank in Amsterdam binnen zestig dagen over beslissen.

