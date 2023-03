Verdachten van overval op Belgische wapenhandel komen uit Rotterdam en zijn tieners

Het drietal dat donderdagavond in Rijsbergen werd aangehouden op verdenking van de overval op een Belgische wapenhandel, komt uit Rotterdam. De verdachten zijn allemaal nog tiener. Dat meldt de politie.

De politie hield meteen nadat de auto van de vluchters strandde in Rijsbergen een 19-jarige man aan. De twee anderen vluchtten waardoor een klopjacht ontstond in het dorp. De tweede aangehouden verdachte is eveneens 19 jaar. Hij werd op de Gommersstraat gepakt nadat hij werd gebeten door een politiehond.

Kort nadat de politie Rijsbergen verliet, werd de derde verdachte aangehouden op de Kerkakkerstraat. Hij is 16 jaar.

Burgemeester Joyce Vermue heeft ‘enorme bewondering’ voor de inwoners van Rijsbergen vanwege de hulp die zij geboden hebben bij de klopjacht. Dat zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. Buurtbewoners zeiden dat ze een van de verdachten door een tuin zagen rennen, nadat hij uit een kliko was geklommen.

Het dorp was gevraagd uit te kijken naar de overvallers. Na die oproep kwamen vanuit het hele dorp meldingen binnen waardoor uiteindelijk de verdachten aangehouden konden worden, vertelt Vermue.

Volgens de burgemeester heeft de actie ‘de nodige impact’ gehad op de inwoners. Vrijdagmiddag is er een moment waarop ze kunnen napraten over de gebeurtenissen. Ook Vermue is daarbij aanwezig.

