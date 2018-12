Verdachten van steekpartijen in Zeeland blijven voorlopig vastzitten

Zo kun je op de valreep van 2018 nog wat geld besparen

14:17 Over een paar dagen gaat het lage btw-tarief omhoog van 6 naar 9 procent. Niet alleen de dagelijkse boodschappen worden daardoor duurder, maar bijvoorbeeld ook een bezoekje aan een concertzaal of de kapper. Wie slim is en tijd heeft, kan nog snel wat geld besparen. Let wel: u gaat er niet rijk van worden. Dit zijn de beste tips.