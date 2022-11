Verdoven, zenderen, verjagen: ook natuurclubs willen nu actie tegen ‘tamme wolf’ op Hoge Veluwe

De natuurorganisaties noemen het beschieten van de wolf met paintballkogels goed. Handhavers van de provincie moeten daarvoor echter nog toestemming krijgen van de politie, aangezien een paintballgeweer een wapen is. Tegelijkertijd vinden Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging dat de provincie méér moet doen. Zo vinden ze dat de wolf die nu tam gedrag vertoont, moet worden verdoofd en een halsband met een zender met gps moet krijgen.

Zeer gevaarlijk

Alleen dan is te volgen waar het dier blijft en wordt ook duidelijk of het om een of meer wolven gaat die dicht bij mensen komen. Over dat laatste maken de natuurclubs zich ernstige zorgen. Zij spreken van een ‘acute, zeer gevaarlijke situatie’, waardoor er meteen moet worden begonnen met zenderen en verjagen.

Volledig scherm De wolf liet zich recent opnieuw zien in het bijzijn van mensen op Park de Hoge Veluwe. © Videostill

Als het verjagen na korte tijd geen succes blijkt te hebben, moet de wolf uit het park worden verwijderd. Dat kan betekenen dat het dier wordt doodgeschoten. De wet geeft voor dit soort uitzonderlijke situaties ruimte om een beschermd dier als de wolf te doden.

Hekken open

De Hoge Veluwe is een park met hekken eromheen. Al jarenlang is er discussie of het natuurgebied niet meer in verbinding moet staan met andere natuurgebieden. Twee ecoducten aan de rand van het park die dat mogelijk moeten maken (kosten 8 miljoen euro) zijn echter al enkele jaren afgesloten door het park. Reden: bescherming tegen de wolf.

Volledig scherm Een van de de ecoducten langs de rand van Nationaal Park Hoge Veluwe © Herman Stöver

Dat afsluiten bleek echter niet voldoende om de wolf te weren. Door gaten in het hek - mogelijk opengeknipt door kwaadwillenden- zijn er alsnog wolven op de Hoge Veluwe terecht gekomen. Tot grote frustratie van de Hoge Veluwe, waar vooral moeflons op het menu van de wolf staan.

‘Ecoducten moeten open’

De ecoducten zijn ooit betaald door de provincie Gelderland, maar worden nu al jaren niet gebruikt. Volgens Natuurmonumenten moeten deze ecoducten open worden gezet, zodat de verjaagde wolf in ieder geval de mogelijkheid heeft weg te gaan. Omdat de provincie de ecoducten betaald heeft, richten de organisaties zich nu tot Arnhem.

,,Het was niet de provincie die het hek dicht heeft gezet, maar zij heeft wel de bevoegdheden om te streven naar een grotere plek voor de trek van wild”, zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten.

Zij vindt het niet vreemd dat Natuurmonumenten zich bemoeit met een wolf op het terrein van een andere organisatie. ,,We signaleren dat de provincie niet precies doet wat er is afgesproken in het wolvenplan. Daar spreken we ze op aan.”

Al jaren discussie over verbinden natuurgebieden

Over de afgesloten ecoducten is al jaren discussie. Jozef Lindhorst van vereniging het Edelhert zegt dat zijn organisatie al jaren pleit voor meer aaneengesloten natuurgebieden, ook voor andere dieren. ,,Als edelherten zich kunnen verplaatsen, ontmoeten ze meer soortgenoten. Hoe verder ze kunnen reizen, hoe beter dat is voor de genen.”

Daar komt nog een dimensie bij. De edelherten op Nationaal Park de Hoge Veluwe kunnen nu vaak geen kant op als de wolf op ze jaagt. ,,Als ze hekken zien, houdt het vluchtgedrag op. Hoe verder ze kunnen vluchten, hoe groter de kans op overleving natuurlijk.”

Natuurmonumenten wil dat de tamme wolf gezenderd wordt omdat dit volgens de woordvoerder de enige juiste manier is om te controleren of het verjagen werkt. ,,Je wilt niet wachten op een volgende confrontatie met mensen om te controleren of het werkt.”

Volledig scherm Nationaal Park De hoge Veluwe stelt dat er enkele keren gaten in het wolfwerend hek rondom het park zijn geknipt © Maarten Sprangh

