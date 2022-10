Verdriet bij 4-jarige Tessa, nu haar geldkistje is gestolen: ‘Ze heeft zo goed meegeholpen, het is gewoon triest’

Aantal sterfgeval­len door corona in lente bijna 5 procent gedaald, wel onverklaar­de oversterf­te

In het tweede kwartaal van dit jaar was corona in 3,5 procent van de sterfgevallen de oorzaak van het overlijden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In het eerste kwartaal ging het nog om 8,3 procent. De oversterfte was in het tweede kwartaal hoger dan alleen door het virus verklaard kan worden, aldus het CBS.

