Verdriet in het verpleeghuis: 'Moeder overleefde corona, maar de eenzaamheid niet’

Ze was in de oorlog vanuit het Brabantse Sint Agatha gaan winkelen in Nijmegen toen het luchtalarm afging. Toen ze het restaurant waarin ze zat verliet, viel een regen van bommen neer. Het restaurant werd weggevaagd, zelf kwam ze onder het puin te liggen. Dood, of in elk geval niet meer te redden, was het idee. Haar zus trok haar onder het puin vandaan en bracht haar naar het ziekenhuis. Daar werd ze bediend, want ze zou toch komen te overlijden.