Verdronken man (29) Vorden gevonden onder afdekzeil zwembad

UpdateDe 29-jarige man die vannacht in het buitenzwembad in het Gelderse Vorden verdronken is, was met twee anderen in het bad aan het zwemmen. Door onbekende oorzaak kwam hij onder het afdekzeil.

Toen hij naar de mening van de twee anderen te lang onder water bleef zijn zij hem gaan zoeken en hebben ze de hulpdiensten gealarmeerd. Hulpverleners rukten om even na 3 uur vannacht uit naar het zwembad en probeerden de man te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Vanwege het politieonderzoek is het zwembad de hele dag gesloten. In De Dennen is een buitenzwembad in de bossen, het terrein is omringd door een halfhoog hek.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval. ,,Het klopt dat het zwembad afgesloten was toen zij aan het zwemmen waren, maar hoe ze binnen zijn gekomen daar willen we geen mededelingen over doen omdat het om een ongeval gaat", zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.

Bad gesloten

Het zwembad, dat ongeveer 2 kilometer buiten de dorpskern van Vorden ligt, blijft in ieder geval vrijdag gesloten. Het is nog onbekend wanneer er weer gezwommen kan worden. ,,Daar hebben we nog geen beslissing over genomen’’, zegt Marion van Deelen, voorzitter van de stichting die het zwembad beheert en exploiteert.

Zij spreekt, net als burgemeester Marianne Besselink eerder, haar medeleven uit aan familie en nabestaanden van het slachtoffer. ,,Daar moet nu de eerste zorg naar uit gaan.’’

Over het hoe en waarom van het ongeval doet Van Deelen geen verdere mededelingen. Wel meldt zij nog dat haar niet bekend is dat 's nachts vaker mensen zomaar in het bad zwemmen. ,,Voor zover ons bekend is dit de eerste en enige keer.’’

Politie Bronckhorst on Twitter Vannacht is in Vorden een 29-jarige man uit Vorden verdronken in zwembad In de Dennen. Politie doet onderzoek naar de toedracht. ^GvR