Verdubbeling van buitenlandse studenten in Nederland

Burgemeester: Schade na brand 'dramatisch' voor binnenstad Edam

5:09 In een cafetaria in de Hoogstraat in Edam woedt sinds maandagavond een grote brand. Dinsdagochtend was de brandweer nog steeds druk bezig met bluswerkzaamheden. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de veiligheidsregio. De brand is wel overgeslagen naar een woning in het naastgelegen pand.