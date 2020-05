Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day, de dag waarop alle omgekomen militairen worden herdacht. Het is gebruikelijk dat op de zondag daarvoor op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten een herdenking wordt gehouden.

De begraafplaats in Margraten is al sinds het najaar van 1944 in gebruik. Limburg was toen al bevrijd. De Amerikaanse bevrijders moesten nog oprukken naar het Duitse Rurhgebied. De Amerikanen wilden hun gesneuvelden niet op vijandelijk grondgebied begraven en kregen daarom een Nederlands stuk grond in bruikleen. Direct na de oorlog wilden de Limburgers iets terugdoen voor hun bevrijders. Zo ontstond het adoptieproject met nog steeds geregeld contact tussen Nederlanders en Amerikaanse nabestaanden.