Verhit verhoor Sonja Holleeder: 'Zit ze nou te jokken of niet?'

Regelmatig moet voorzittend rechter Frank Wieland tussenbeide komen. ,,Mevrouw, laat u zich niet zo op de kast jagen.” Een ander moment verzucht hij: ,,Laten we maar weer even pauzeren.”

De hele dag mag Holleeders advocaat Sander Janssen vragen stellen aan Willems oudste zus Sonja. ,,U hebt een gitzwart beeld van uw broer neergezet”, stelt hij. Sonja schilderde de dag ervoor haar broer af als een psychopaat die haar onder onmenselijke druk zette. En die nooit een cent voor haar familie over had.

Telefoongesprekken

Daar blijft het niet bij. Swarovski steentjes, een jas, concertkaartjes, vuurwerk. Als het aan Janssen ligt, was Willem Holleeder eerder een suikeroom in plaats van een man die dreigde zijn zus, neef en nicht dood te schieten.

Volgens Sonja speelden zij en haar kinderen jarenlang het spel mee. ,,We moesten wel normaal tegen hem blijven doen. Anders zou hij er wat achter zoeken. Het was uit angst.”

Erfenis

Sonja Holleeder raakt pas echt op de kast als Janssen over geld begint. Over de erfenis van Cor, om precies te zijn, die belegd was in hoerenpanden aan de Alkmaarse Achterdam. Hij wil het naadje van de kous weten hoe die panden zijn verkocht en aan wie. Er blijken Zwitserse bankrekeningen en een Panamees bedrijf aan te pas te zijn gekomen. Omdat ze door justitie werd verdacht van het bezit van illegaal vermogen, heeft Sonja Holleeder altijd over die panden gelogen.