‘Verhogen leeftijd maaltijdbezorger naar 18 jaar heeft geen enkele zin’

TeamAlert reageert op de discussie die is ontstaan over de roekeloosheid van jonge maaltijdbezorgers in het verkeer. Zo is Veilig Verkeer Nederland (VVN) van mening dat minderjarigen niet geschikt zijn voor dit werk. Pubers zouden moeite hebben het verkeer goed in te schatten omdat hun hersenen niet volledig zijn ontwikkeld.

Volgroeid

,,We erkennen dat jongeren een risicovolle groep zijn in het verkeer. Het is algemeen bekend dat het menselijk brein pas rond het 25ste levensjaar is volgroeid. Tot die tijd maakt het brein allerlei ontwikkelingen door’’, zegt Lieke Kreuzberg, manager onderzoek en gedragsverandering bij TeamAlert. ,,Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat de verschillende hersengebieden niet tegelijkertijd en in hetzelfde tempo rijpen. Hierdoor kunnen jongeren onlogisch en riskanter gedrag vertonen. Wat ons betreft heeft het veranderen van de leeftijd van maaltijdbezorgers van 15 naar 18 jaar geen effect. De hersenen van jongeren van 18 zijn net zo goed in ontwikkeling.’’

Quote Moeten we voortaan ook ouderen weren van de elektri­sche fiets omdat zij de meeste brokken op e-bikes veroorza­ken? Lieke Kreuzberg van TeamAlert

De organisatie vindt het verhogen van de minimumleeftijd voor bezorgers te ver gaan. ,,Whats's next? Ouderen weren van de elektrische fiets omdat zij de meeste brokken veroorzaken op e-bikes?’’ TeamAlert ziet meer in het vergroten van de verkeersveiligheid van jonge maaltijdbezorgers. ,,Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een verplichte verkeerstraining. Door het geven van de juiste training zijn jongeren beter in staat risico's in het verkeer in te schatten.’’

Moordende concurrentie

Volgens de organisatie ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de organisaties achter de maaltijdbezorging. ,,De concurrentie is moordend en daardoor de druk om snel te bezorgen ook. Er zijn bedrijven die per uur betalen, maar in de branche is ook gangbaar per bezorgde bestelling te betalen. Dit lokt gevaarlijke verkeerssituaties uit, want hoe sneller je bezorgt, hoe meer je op een avond kunt verdienen. Deze verantwoordelijkheid moet niet alleen bij minderjarigen worden neergelegd, maar ook bij de opdrachtgevers.’’

Een paar weken geleden overleed een 15-jarige jongen in Utrecht die maaltijden aan het bezorgen was op een fiets. Vermoedelijk werd hij aangereden toen hij overstak. Diezelfde week werd bekend dat bestuurders van bezorgbrommers zes keer vaker schade rijden dan die van privébrommers. De Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) vindt dat er maatregelen nodig zijn om het aantal ongelukken omlaag te krijgen. Zo wil de organisatie helmen op de fiets verplichten. De NLVVM vindt het net als TeamAlert geen goed idee de leeftijd van de bezorgers omhoog te schroeven. Ook de brancheorganisatie ziet veel meer heil in het vergroten van de verkeersveiligheid.