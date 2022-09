Verhuurder verdient aan servicekosten en ‘liegt bewoners voor over grootte woning’

Zo zou er volgens de notulen eind 2021 zijn besproken dat er in vijf jaar tijd een miljoen euro aan advocaten is betaald in alle procedures die er gevoerd zijn met bewoners. Change= wil daarom ‘meer tevreden bewoners’, omdat in de ogen van het bedrijf ontevreden bewoners ‘vooral duur’ zijn.

Voorgelogen

Ook zouden bewoners van het wooncomplex van Change= in Utrecht ‘keihard zijn voorgelogen’ over de grootte van hun studio's. Woningen van 28 en 38 vierkante meter zijn gecommuniceerd als woningen van 30 en 40 vierkante meter. Bewoners betalen daardoor iedere maand voor 2 vierkante meter die zij niet hebben, wat neerkomt op een bedrag van ruim 500 euro per jaar. Change= zou daardoor 300.000 euro per jaar te veel factureren aan de 600 bewoners.

De gemeente Utrecht besloot onlangs al niet meer met Change= in zee te gaan , omdat de verhuurder honderden euro's aan servicekosten rekent op de kale huur. Utrecht zegt daarom dat het de eerste en laatste keer was dat de gemeente met Change= heeft samengewerkt om een wooncomplex in de stad te realiseren.

Contracten

Daarnaast factureert Change= zichzelf elke maand 5700 euro voor de huismeester in Nieuw-West. Bewoners zetten daar al lange tijd hun vraagtekens bij. Volgens Change= ‘verdient de huismeester meer dan alleen het salaris dat hij gestort krijgt’. Maar uit de stukken die BOOS heeft ontvangen, blijkt dat de huismeester 26.244 euro bruto per jaar verdient. Daardoor blijft er een gat over van ruim 42.000 euro. Het lijkt er daardoor ‘sterk’ op dat Change= verdient op de huismeester en dat is volgens de wet verboden. Servicekosten mogen alleen uit daadwerkelijk gemaakte kosten bestaan.

In contracten die in bezit zijn van BOOS is ook te zien dat, om zichzelf te factureren, Mamadeus contracten opstelt voor Mamadeus en zo zaken regelt.

Stiefkinderen

,,Het zijn details die volgens boekhouders stinken,” zegt Hofman. Het zou zelfs lijken op ‘creatief boekhouden’. Mamadeus wil in de aflevering niet ingaan op vragen, omdat Hofman ‘geen programma's maakt die feitelijk juist zijn’. Hij doelt daarmee op de eerste aflevering die over Change= ging. Wel reageert Change= schriftelijk en stelt het dat de kosten voor de huismeester kloppen en er niet aan verdiend wordt. Op de andere beschuldigingen wordt niet ingegaan.

De huurdersvereniging van Change= in Nieuw-West, zegt ‘met ontzetting kennis te hebben genomen van de uitzending. ,,Daar wij als huurdersvereniging al jaren in gesprek zijn met Change=, en daarmee indirect met Ralph Mamadeus, zijn wij geschokt en verbijsterd onze duisterste vermoedens bevestigd te zien.”

Bewoners en Change= liggen al langer overhoop

Vorig jaar november verdrievoudigde Change= de servicekosten. Bewoners voelden zich destijds al in de maling genomen. Voor bewoners van het pand in Nieuw-West stegen de servicekosten van ongeveer 50 euro naar 166 euro en voor de bewoners in Zuidoost van ongeveer 46 euro naar 172 euro.

Een paar maanden daarvoor besliste de rechter nog dat 250 (ex-)huurders van Change= jarenlang ten onrechte hebben betaald voor een zogeheten community-overeenkomst. Hierin waren kosten vastgelegd voor een lidmaatschap, een interieurpakket en internet. Het ging om zo’n 75 tot 120 euro per maand, boven op de maandelijkse huur en servicekosten van 600 tot 700 euro.

De verhuurder mocht de kosten volgens de wet niet apart in rekening brengen, oordeelde de rechter. De geleverde zaken en diensten in de community-overeenkomst moesten onderdeel zijn van de in rekening gebrachte reguliere huur- en servicekosten. Change= probeerde daarna deze kosten alsnog door te berekenen in de servicekosten. Die kosten waren vervolgens voor de bewoners niet te controleren, omdat bedragen in rekening werden gebracht door bv’s die eigendom zijn van Mamadeus. Deze weigerde openheid over de daadwerkelijke kosten te geven.

Bewoners die de servicekosten storneerden en in bezit waren van een tijdelijk huurcontract, werden afgelopen mei geconfronteerd met een huuropzegging. Stichting !Woon verweet Mamadeus daarmee bewoners te intimideren. De ceo sleepte !Woon daarop voor de rechter. “Het breekt mijn hart om nu te worden afgeschilderd als huisjesmelker,” zei Mamadeus tegen de rechters die daarin niet meegingen. Zij vonden dat !Woon de beschuldigingen voldoende hard had kunnen maken.

Ook werd in de tussentijd een bewoner gedagvaard die weigerde te vertrekken. De bewoner had de verhoogde servicekosten gestorneerd op zijn rekening, in afwachting van een uitspraak over van de huurcommissie. Change= zegde daarop haar tijdelijke huurcontract op, maar de bewoner weigerde te vertrekken. 18 oktober dient een zaak daarover bij de rechtbank.