Verkeer moet oppassen voor (dichte) mist

Doodzieke Amir (10) in ernstige toestand naar ziekenhuis gebracht

19:57 De uitbehandelde Amir Mourani (10) is vanavond met spoed naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht. Amir is geestelijk beperkt en lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Donderdag besloot de rechter dat Amir tot november in een zorginstelling moet verblijven, weg van zijn vader en moeder. Volgens advocaat Joancy Breeveld, die de ouders vertegenwoordigd, is de jongen in zeer slechte toestand.