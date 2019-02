Verkeer op de A4 twee uur vast

Justitie over Syriër uit Brabant: ‘Broodjes­zaak in Eindhoven met terreur­geld gekocht’

8:38 De Brabantse Syriër (42), die bekend is geworden als de ‘Balie-Syriër’, heeft volgens justitie met geld dat waarschijnlijk afkomstig was van de Syrische terreurgroep een broodjeszaak in Eindhoven gekocht. In zijn geboorteland zou hij emir zijn geweest bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Justitie vermoedt ook dat onder zijn leiding executies plaatsvonden.