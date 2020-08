Verkeersregelaar aangereden, politie zoekt ouder stel in roodbruine cabrio

De politie is op zoek naar een stel van middelbare leeftijd in een roodbruine cabrio nadat er een verkeersregelaar is aangereden. De verkeersregelaar was aan het werk op een kruising tussen Wezep en Oldebroek en moest gewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het verhaal van omstanders is dat de bestuurder van de roodbruine cabriolet niet mocht passeren van de verkeersregelaar die enkel bewoners met bewonersbrief en landbouwvoertuigen door mocht laten op die plek.

Verkeersregelaar gewond

De bestuurder zou de verkeersregelaar vervolgens hebben uitgescholden waarna hij omver gereden is door de auto. De verkeersregelaar raakte daarbij dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Het verhaal van de aanrijding wordt bevestigd door een woordvoerster van Sava verkeersregelaars (met vestigingen in Assen en Zwolle) waar de man werkzaam is. ,,Maar hoe en wat precies, weten we nog niet.’’

Zoektocht

De politie ging met tenminste drie voertuigen op de melding af, één is ter plaatse, de andere twee zijn op zoek naar de cabrio die in kwestie die mogelijk richting Oosterwolde is gereden volgens een omstander.

,,De auto kan inmiddels echter ook een andere kant op zijn gereden, dus we vragen mensen in het gehele gebied om medewerking’’, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. ,,Vermoedelijk zitten er in die auto een man en een vrouw die volgens schattingen ouder zijn dan 55 jaar.’’

Volledig scherm De verkeersregelaar wordt behandeld nadat hij vermoedelijk is aangereden. © Stefan Verkerk