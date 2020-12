Verklaring van bovenbuurman kan mysterie over dood Sharleyne (8) eindelijk oplossen

Hoger beroep zaak Sharleyne in december behandeld

8 juni Het gerechtshof in Leeuwarden buigt zich in december over het hoger beroep tegen Heleen J., de vrouw die wordt verdacht van doodslag op haar dochter Sharleyne. Het meisje werd in de nacht van 8 juni 2015 dood gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen.