Verkoopfraude: schuldenaars krijgen energiecontract aangesmeerd

Tegen alle betrokken verkopers – zes in totaal - is inmiddels aangifte gedaan. Opvallend genoeg werkten zij allemaal tot voor kort bij Improvers, de verkooptak van Essent. Improvers werd onlangs stilgelegd omdat er op foute wijze zou zijn verkocht. Naar de manier van werken werd een onderzoek ingesteld, nadat deze site schokkende omgang met klanten blootlegde. Uit dat onderzoek zijn volgens een woordvoerder verder geen onregelmatigheden of structurele problemen gebleken.

Fraude

Het bedrijf uit Almere dat nu vanwege genoemde fraude in beeld komt, werkte via twee andere partijen om energiecontracten aan de man te brengen. Kwaliteitscontroles door hun serviceplatform legden bloot hoe in korte tijd veel was gefraudeerd – het gaat om in totaal 115 ‘foute’ contracten.