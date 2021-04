Verloren container met aceton gelokaliseerd in Waddenzee, overige containers nog zoek

Het vrachtschip was onderweg van Sint-Petersburg naar Rotterdam en kreeg in de buurt van Ameland te maken met harde wind en golven van zo’n vijf meter hoog. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de overige vier containers uiteindelijk zullen aanspoelen op land. ,,Op basis van berekeningen worden mogelijke scenario’s bepaald”, aldus Rijkswaterstaat.

De Baltic Tern, zoals het vrachtschip heet, is 169 meter lang en vaart onder Cypriotische vlag. Het schip is in bezit van een Duitse rederij. De Baltic Tern is inmiddels in Rotterdam. Gevreesd werd dat er nog twee containers van het schip zouden vallen, omdat deze deels los waren gekomen. Dit is niet gebeurd. Rijkswaterstaat heeft de rederij gevraagd om de containers zo snel mogelijk te bergen.