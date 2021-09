Verloskundigen bezorgd nu zwangere vrouwen niet meer naar ziekenhuis Zutphen kunnen: ‘Beslissing kwam uit het niets’

Video Linkse partijen willen niets weten van Ruttes plan voor een Prinsjes­dag-met-wat-ex­tra's

20 september PvdA en GroenLinks willen niets weten van het plan van het demissionaire kabinet om in overleg extra investeringen te regelen voor de Miljoenennota. ‘We willen graag formeren, maar we gaan niet achter de schermen onderhandelen over de begroting’.