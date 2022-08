Vermeende oorlogsmisdadiger vraagt rechtbank: ‘Mogen de kinderen even zwaaien?’

Een bijzonder verzoek in de Haagse rechtbank vandaag, waar een vermeende Syrische oorlogsmisdadiger voor de rechter moest verschijnen. Of zijn twee jonge kinderen even naar hem mogen zwaaien? Het leidde tot een bijzondere ontmoeting in de zittingszaal.

De Syrische Mustafa A. werd pas recent in Nederland herenigd met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Hij had 3,5 jaar gescheiden van ze geleefd, in Nederland, waar hij asiel had gezocht. Toen hij op het punt stond een huurcontract te ondertekenen, waardoor zijn gezin dan eindelijk samen in één huis zou kunnen wonen, werd A. in mei in Kerkrade gearresteerd.

Niet om de minste redenen: A. wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, als lid van een strijdgroep die bekendstaat als medestander van dictator Assad. Hij zou onder meer betrokken zijn bij de gewelddadige arrestatie van een man in 2013 in Syrië, die daarna werd overgedragen aan de beruchte inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. De man werd daarna gefolterd, stelt het openbaar ministerie.

Anders

A. kijkt zelf heel anders naar de tijd die hij in Syrië doorbracht. Hij werd geboren en getogen in een kamp, vlak bij een vliegveld waar die beruchte inlichtingendienst actief was. Toen de strijd tegen de Syrische dictator Assad werd gekaapt door rebellen zoals terreurgroep IS en het minder bekende Jahbat al-Nusra, stapte ook A. naar eigen zeggen naar voren om ‘huis en haard te verdedigen'. Zelf zegt A. erover: ,,Ik heb mezelf, mijn mensen, mijn familie beschermd. Is dat nou crimineel? Mensen die het hier over hebben zien het enkel op tv, maar ze hebben het zure leven niet geproefd zoals wij. Tegen wie heb ik gestreden? Terrorisme. Ik streed niet tegen mensen van mijn kamp, ik heb het juist verdedigd.”

Zijn advocaat, André Seebregts, benadrukt dat het verdedigen van huis en haard tegen rebellengroepen niet strafbaar is. En als A. al bij die arrestatie zou zijn geweest - hij ontkent dat zelf - zou A. geen reden hebben om te twijfelen of met die arrestatie iets mis was, aangezien die werd uitgevoerd vanuit het regime dat er was.

Seebregts doet in de rechtbank ook een speciaal verzoek. De kinderen van A. waren net 40 dagen in Nederland, toen de arrestatie plaatsvond. A. zat lang in beperkingen, waardoor hij niemand mocht zien. Sinds dat wél mag, lukt het vanwege de asielzoekersstatus van A.'s kinderen en hun moeder niet de gevangenis in te komen om hem te bezoeken. Mogen ze nu misschien even zwaaien naar hun vader? De kinderen staan buiten te wachten.

Bijzondere hereniging

De rechter begrijpt het verzoek en laat iets heel bijzonders toe. De kinderen mogen niet alleen even zwaaien, ze mogen de zittingszaal binnen. Terwijl de rechters zich beraden over A.'s verzoek de inhoudelijke behandeling op vrije voeten af te mogen wachten, vindt in de zaal een kleine familiehereniging plaats. Seebregts heeft zoiets nog nooit gezien.

Maar het betekent niet dat A.'s andere verzoek ook wordt ingewilligd. Volgens de rechter moet nog maar blijken of hij echt alleen huis en haard verdedigde. De strijdgroep Liwa al-Quds, waar A. zich bij zou hebben aangesloten, staat bekend als een regeringsmilitie, die meer deed dan alleen dat. Maar of dat echt zo zal worden bekeken en hoe de rol van A. geduid moet worden, zal blijken tijdens de inhoudelijke behandeling. De misdaden waarvan A. wordt verdacht, zijn te ernstig om hem nu bij zijn kinderen te laten zijn, vindt de rechter. En die kinderen? Ze darren even later buiten de rechtszaal, terwijl hun vader wordt weggeleid.