Vermist meisje (17) na dagenlange zoektocht en Amber Alert gevonden in woning Arnhem

UpdateDe politie heeft vanmiddag in de zoektocht naar een vermist 17-jarig meisje uit Arnhem een Amber Alert uitgegeven. Niet lang daarna werd het meisje levend gevonden in een woning in haar woonplaats.

Dat meldt de politie via Twitter. Het meisje is in ‘onbekende toestand’ naar het ziekenhuis gebracht. Wat de omstandigheden waren waaronder het meisje in de woning is aangetroffen, laat de politie nog in het midden. Of ze gewond is of om andere redenen medisch moet worden onderzocht is ook nog onduidelijk.

In de woning in de Arnhemse wijk Hoogkamp wordt nu nader onderzoek gedaan. Ook is niet bekend gemaakt hoe de tiener is gevonden en of het Amber Alert daarmee te maken had.

Lees door onder de tweets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het meisje was sinds maandag vermist. Haar familie maakte zich grote zorgen om haar welzijn. Het meisje was erg vermagerd was en had medische hulp nodig. Er waren waarschijnlijk geen anderen bij haar vermissing betrokken.

Zoektocht

De afgelopen dagen werd veelvuldig naar de tiener gezocht. Omdat er aanwijzingen waren dat ze in Heveadorp of in Oosterbeek zou zijn is die omgeving uitgekamd door agenten en vrijwilligers, met honden, paarden en vanuit de lucht. Ook bij Otterlo en Harskamp is gezocht.

Ook vandaag speurde een politiehelikopter boven de Veluwse bossen. Via sociale media vroeg de politie bewoners van het gebied tussen Arnhem, Otterlo en Heveadorp om ook in schuren en stallen te kijken, omdat het meisje zich daar mogelijk zou verstoppen.

De ouders van het meisje hebben via een woordvoerder laten weten dat ze erg dankbaar zijn voor alle hulp en de grote inzet van alle betrokkenen.